أنهى «تويتر» ميزة الردود المترابطة، كما أغلق التطبيق التجريبي twttr.وقال متحدث باسم المنصة في تغريدة (الأحد): «سألنا وأنتم أجبتم بأن هذا الشكل من الردود ليس مناسبا، لأنه يصعب القراءة، والانضمام إلى المحادثات.. لذا أوقفناه ونعمل على تحسين المحادثات».وأضاف: «يرغب المستخدمون أن يعرفوا بدقّة إلى من يتكلمون».كما أعلن في تغريدة أخرى: «في الوقت الحالي سنوقف تشغيل [twttr] لنتمكن من العمل على اختبارات جديدة، تضمن تجربة جيدة على تويتر».يذكر أن مسؤولا في تويتر كشف في شهر نوفمبر الماضي، أن المطورين يدرسون إمكانية إضافة زر عدم الإعجاب، أو القدرة على التصويت السلبي للتغريدات التي لم تنل الاستحسان.