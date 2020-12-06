أطلق «الإنتربول» تحذيرا عالميا لقوات الشرطة في 194 دولة حول العالم، بسبب مخاوف من شن العصابات عمليات إجرامية لخطف وسرقة الشاحنات الناقلة للقاحات كوفيد 19.ووفق «ذا صن» البريطانية (الأحد)، قال أمين عام الإنتربول يورغن ستوك: «تخطط المنظمات الإجرامية لتعطيل توريد اللقاح، فارتفاع الطلب ومحدودية العرض ستجعل اللقاحات بمثابة «ذهب سائل» لهذه العصابات المنظمة».بدوره، حذر المحقق السابق في «سكوتلاند يارد» بيتر بليكسلي من «تعرض المركبات الناقلة للقاح للخطف وطلب فدية».من جانبها، أكدت وزارة الدفاع البريطانية جاهزية سلاح الجو الملكي لتوفير الدعم اللوجستي خلال توزيع اللقاح، علاوة على مراقبة الشاحنات بالأقمار الصناعية، مع تزويدها بأنظمة إنذار وإغلاق.