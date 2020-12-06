رغم التحذيرات العالمية من خطر استخدام الأطفال المفرط للإنترنت، قد لا ينتبه الآباء للوقت الطويل الذي يقضيه أطفالهم أمام شاشات الهاتف والكمبيوتر، وغيرها من الأجهزة الإلكترونية.ووفق موقع «إندبندنت» البريطانية، ينصح الخبراء باتباع 5 طرق للسيطرة على إدمان طفلك الإنترنت، وهي: تعيين وقت محدد لاستخدام الإنترنت، مع الحرص على شغل وقته بهوايات متجددة واستخدام نظام المكافأة لتشجيعه، اعرف كلمات مرور طفلك على كل جهاز وحساب، ولا تنسَ مطالعة حساباته بين الحين والآخر مرة واحدة كل أسبوع، لمتابعة التزامه، ثبّت القيود الأبوية على الأجهزة، كما يتوجب عدم وضع الشاشات في غرفة نوم الطفل، والحد من التطبيقات والألعاب التي يستخدمها.