أجرى علماء دراسة على مرضى فايروس كورونا المستجد، وأظهرت أن 70% منهم عانى من أمراض بعض الأعضاء الداخلية.

ورصد الأطباء لدى المصابين بكورونا بعض أمراض القلب، ومرض الكبد الدهني والبنكرياس، وعادة ما يعاني الإنسان من هذه الأمراض في سن الـ60 تقريبا، في حين رصدت هذه الأمراض لمرضى في عمر الـ40.

وقال أحد العلماء لـ«سبوتنيك» إن فايروس كورونا يستهلك قوة الجسم ويقرب مرحلة الشيخوخة قبل موعدها المعتاد. وحث البروفيسور على إجراء المزيد من هذه الدراسات وتحليل حالة أولئك الذين خرجوا من المستشفى بعد إصابتهم بفايروس كورونا بعناية.

وفي وقت سابق، قال دكتور في العلوم البيولوجية، عالم الفايروسات سيرغي نيتوسوف، إن فايروس كورونا يجمع بين الميزات الموجودة في عدد من الفايروسات الأخرى.