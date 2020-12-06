لا تخلو الحياة الزوجية من المنغصات، ولكن، ما الذي يشعل فتيل الخلافات ويهدد بالانفصال؟، هنا يحذر طبيب الاستشارات الأسرية الدكتور محمد رشوان، في مداخلة هاتفية لفضائية «النهار» (السبت)، من 5 أسباب تهدد بنهاية العلاقة الزوجية، وهي: تكرار التهديد بالطلاق، ما يشعر الزوجة بفقدان الأمان، علاوة على قطع الوعود دون تنفيذها، واستخدام كلمتي «اخرس»، و«أنت غبي» لإنهاء حديث الشريك، ما يزيد الخلاف ويشعره بالإهانة، فيما تظل مقارنة الزوجة بالأم، وتفضيل الأخيرة، أقصر الطرق لفشل العلاقة، إضافة إلى إجبار الشريك على قبول الرأي الآخر دون نقاش، وأخيرا إثارة غضب الشريك بتذكيره الدائم بفشله، ما يفقده الإحساس بإيمان الطرف الآخر به.