بأكثر من 12 ألف ماسة، دخل خاتم صمم على شكل زهرة، موسوعة غينيس للأرقام القياسية، (السبت)، إلا أن صانع هذه الجوهرة الهندي فخور بها لدرجة أنه رفض طرحها للبيع رغم عروض عدة بمبالغ باهظة.ويقول مصمم المجوهرات هاريش بانسال (25 عاماً) المقيم بولاية أوتار براديش شمال الهند: «صنعت هذه الجوهرة المسماة (ذي ماريغولد – خاتم الازدهار) باستخدام 12.638 ماسة، تزن ما يزيد على 165 غراماً.. وهي مريحة، ويمكن حملها بسهولة».وأضاف بانسال: «لطالما رغبت في تصميم جوهرة تضم أكثر من 10 آلاف ماسة لتحطم الرقم القياسي، وعلى مر السنين استغنيت عن تصاميم وأفكار كثيرة للتركيز حصراً على هذا الهدف».