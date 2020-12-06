في معركته ضد التعليقات المسيئة أسفل مقاطع الفيديو، أعلن «يوتيوب» في منشور عل مدونته (السبت)، إطلاق ميزة جديدة ستحذر المستخدم عند نشره تعليقاً يعتقد أنه قد يكون مسيئاً للآخرين، وذلك لمنحه خيار التفكير قبل النشر.وتابع الموقع: «لن تمنع الأداة الجديدة المستخدمين من نشر التعليقات، ولن تظهر عبارات التحذير قبل كل تعليق، لكنها ستظهر للتعليقات التي يرى النظام أنها مسيئة، والتي تتضمن محتوى أُبلغ عنه بصورة متكررة».وعند ظهور عبارة التحذير، يمكن المضي في نشر التعليق أو تعديله. ولمنشئي المحتوى، أطلق «يوتيوب» أداة لتصفية المحتوى في «يوتيوب ستوديو»، وهو القسم الخاص بإدارة القناة، ما يسمح بإزالة التعليقات المسيئة تلقائياً.