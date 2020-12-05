يطلق «واتساب» تحديثاً لشروط الاستخدام مطلع العام القادم، وإذا لم يقبلها المستخدم سيفقد التطبيق، هذا ما كشفته تسريبات تقنية أخيراً.ووفق موقع «Wabetainfo» (السبت)، أكد متحدث باسم المنصة، أن الموافقة على الشروط الجديدة تعني خضوع المستخدم للسياسة المحدثة بدءاً من 8 فبراير القادم.ورغم أنه لم يكشف هذه التغيرات، إلا أنه شدد على أنها ستكون إجبارية للجميع.يأتي ذلك في وقت يواجه فيه التطبيق انتقادات عدة بشأن طريقة عمله منذ اشترته شركة «فيسبوك» عام 2014 بمبلغ يناهز 19 مليار دولار.وبعد 4 سنوات استقال مؤسس التطبيق جان كوم من منصبه كرئيس تنفيذي، بسبب مخاوف تتعلق باختراق خصوصية المستخدمين.