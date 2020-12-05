مع تسارع خطى إنتاج لقاحات ضد فايروس كورونا، حذرت عالمة صينية من خفافيش المناطق الحدودية في بلادها، مؤكدة أنها تحمل فايروسا من عائلة كورونا، لديه القدرة على عدوى البشر.ووفق «الجارديان» البريطانية (السبت)، رجحت أستاذة الفايروسات شي جين جلي، أن تخرج فايروسات من سلالة «كوفيد 19» عن السيطرة وتنتقل خارج الصين.وتابعت، في ندوة عن بعد نظمتها الأكاديميات الطبية الفرنسية: «ابحثوا عن الخفافيش في دول جنوب آسيا».واستدركت شي، التي تعمل في معهد علم الفايروس في ووهان، وتسمى «بات مان» لتركيزها على الفايروسات التي تصيب الخفافيش: «لم نكتشف هذه الفايروسات في الحيوانات البرية في ووهان، هي تعيش في مناطق أخرى».