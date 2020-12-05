اعترف أب بقتل رضيعه حين هُزم في الـ«بلاي ستيشن»، مؤكدا أنه يعاني مشكلة في إدارة غضبه بسبب إدمان الألعاب الإلكترونية. ووفق «ديلي ميل» البريطانية (السبت)، لم يجد جوزيف ويليام (23 عاماً) طريقة لتنفيس غضبه سوى ضرب طفله الرضيع (7 أسابيع) على رأسه بالـ«جيوستك»، ما أدخله في غيبوبة نقل على إثرها إلى المستشفى قبل أن يفارق الحياة بعد 72 ساعة. واعتقدت الأم دكمانتون أن صراخ الطفل أثناء تواجدها بالمطبخ بسبب التطعيمات التي تلقاها صباح ذلك اليوم، ومع توقفه عن البكاء فجأة، أسرع الوالدان بنقله لقسم الطوارئ، ليكتشف الأطباء أنه تلقى ضربة قوية على رأسه أدت إلى نزيف داخلي تسبب بوفاته.