أهدى المغني التونسي صابر الرباعي أمس (السبت)، أغنية جديدة بعنوان «عزيز الكل يشتقلك» لرئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، بمناسبة عودته سالما إلى السعودية، عقب رحلة علاجية في الولايات المتحدة الأمريكية. ويقول مطلع الأغنية: «عزيز الكل يشتقلك.. وتوب العز يلبألك، ألف حمد برجوعك لأرض المملكة ولأهلك.. يا أبو ناصر أنت محبوب، وبطيبك تتأثر القلوب.. عزيز بطلتك.. وكل الناس تشهد لك». يذكر أن آل الشيخ التقى بمسؤولي هيئة الترفيه، عقب وصوله، ووضعوا خطة ترفيهية شاملة لعام 2021، كما أطلق مبادرة أفكار الترفيه، ودعا المهتمين بالقطاع للمشاركة بأفكارهم واقتراحاتهم المميزة والنوعية وغير المكررة، فيما تم تخصيص 20 جائزة للأفكار الأفضل.