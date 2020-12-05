تكثر خلال فصل الشتاء الإصابات بالتهاب الحلق الذي ينجم غالباً عن عدوى بكتيرية، وترافقه أعراض شبيهة بالزكام.

وإلى جانب استشارة الأطباء الضرورية والالتزام بتعليماتهم، يقدم خبراء الصحة وفقاً لـ«سكاي نيوز»، بعض الأطعمة التي يرون أنها مفيدة لالتهاب الحلق.

وذكر موقع «ويب طب» أن العديد من الأطعمة يمكن أن تساعد على تخفيف الألم المصاحب لالتهاب الحلق وتسريع العلاج، ومنها:

1- الكركم: يساهم الكركم في تخفيف ألم التهاب الحلق، وذلك لما له من خصائص مضادة للالتهاب ومضادة للأكسدة، ويمكن إضافته إلى الشوربة والشاي وبعض العصائر.

2- البيض المخفوق: يعد هذا النوع من الطعام مفيداً، وذلك لأسباب عدة، أهمها أنه سهل البلع، ويحتوي على مواد مضادة للالتهاب، مثل الأوميغا 6، والبروتينات.

3- الخضراوات المطبوخة: تعد سهلة البلع، كما أنها غنية بالمعادن والفيتامينات التي تعزز صحة الجهاز المناعي.

4- حساء الدجاج (الشوربة): هذا الحساء يساعد على تعويض النقص في السوائل المرافق لالتهاب الحلق، كما يزيد من قدرة الأغشية على امتصاص السوائل.

5- اللبن الرائب: يعد من الأطعمة المفيدة في حالات التهاب الحلق، وذلك لأسباب أهمها أنه بارد وسهل البلع، كما أنه يحتوي على بكتيريا نافعة تساعد في تعزيز جهاز المناعة.