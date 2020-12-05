أكدت السلطات في مقاطعة سان جواكين، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أن طالباً في المرحلة الابتدائية قتل نفسه خلال متابعته لإحدى الحصص المدرسية عن بعد، صباح الأربعاء، وفق ما نقلت شبكة «CBS».

وأقدم الطفل على الانتحار باستخدام مسدس، لم تتضح كيفية حصوله عليه بعد.

ووفقاً لموقع «ساكرامنتو بي» المحلي، فإن الطفل، آدان لانوس، يبلغ من العمر 11 عاماً. وبحسب السلطات، أغلق الطفل الكاميرا والمايكروفون قبل إقدامه على الانتحار خلال الدرس.

وفور وقوع الحادثة، عثرت شقيقة الطفل عليه، وأبلغت جارتها ومعلمتها وتم الاتصال بالسلطات. وفارق الطفل الحياة بعد نقله إلى المستشفى، متأثراً بإصابته بالعيار الناري الذي أطلقه نحو رأسه.

وأعربت مدرسة الطفل عن أسفها في منشور على فيسبوك، وحثت الأهالي على التواصل في حال احتاج أطفالهم الدعم، أو في حالة كانت لديهم مخاوف من رد فعل الأطفال على فقدان زميلهم بهذه الطريقة.