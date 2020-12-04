نظم كباتن الدراجات في جدة رحلة شتوية بعنوان «رحلتي الاقتصادية بدراجتي» يوم الأربعاء 17ربيع الثاني 1442هـ الموافق2/ 12 /2020 يقوم بها عدد 40 كابتناً من الدراجين من فريقي (عجلات جدة) و(دراج جدة)، وهما فريقان تطوعيان يقومان بتوعية المواطنين باستخدام الدراجة لما فيها فوائد صحية للجسم، ويقطع الفريق مسافة 120 كم انطلاقاً من المدينة الاقتصادية.



وسيقوم الفريق بالوجود في المدينة الاقتصادية والتخييم مساء الجمعة استعداداً للانطلاق في اليوم الثاني، وسيتلقى الفريق التعليمات من المختصين بالفريق عن الرحلات بالدراجة وقائد الفريق الرحالة المهندس محمد فقيه، الذي سبق وأن قام برحلات داخلية ودولية بدراجته.



وتعتبر هذه الرحلات التي يقوم بها الفريق قيمة تدريبية لهم ودورة تدريبية لقيادة الدراجات لمسافات طويلة قد تصل إلى 1500 كم كرحلة واحدة متواصلة، وكذلك التعرف على طريق الاستعداد للرحلات لياقياً، والتعرف على الاحتياجات الخاصة بتلك الرحلات من التخييم والأدوات المستخدمة فيها.



ومن ضمن الأمور التعليمية، اكتشاف الذات في الاعتماد على النفس في الحياة اليومية الخارجية بالرحلات البعيدة والطويلة، وتحمل المشقة في مثل تلك الحالات.



وتستغرق الرحلة تقريباً 10 ساعات بما فيها التوقف والراحة والأعمال الجانبية للرحلة، خصوصاً أن كل فرد يحمل أدوات الرحلة بنفسه من خيمة وأدوات النوم والأغراض اليومية المستخدمة في مثل هذه الرحلات، والتي قد يصل وزنها إلى 25 كغم أحمال على دراجته.



وسيكتسب المشاركون العديد من المهارات واللياقة البدنية في هذه الرحلة بقيادة الكباتن المتميزين في جدة، وتعتبر هذه الرحلة الرابعة التي تقوم بها المجموعة والتي سبقها ثلاث رحلات هي:

رحلة خليج سلمان.

رحلة إلى ثول.

الرحلة إلى الشعيبة (رحلة افتراضية على برنامج رياضي) وقطع مسافة 100 كم بواسطة الأجهزة المنزلية.

وما زال الفريق يقدم العديد من الرياضات المجتمعية وبشكل تطوعي لتوعية المجتمع بأهمية الرياضة بأشكالها المتنوعة.