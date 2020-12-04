على منصة وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، وعبر البث المباشر في «إنستفرام»، يلتقي فنان العرب محمد عبده مع جمهوره الكبير في المملكة والعالم العربي (الأربعاء) القادم في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت المملكة.ويأتي اللقاء بعد تدشين مبادرة «ضيف بدر» التي أطلقها وزير الثقافة في 26 نوفمبر الماضي، إذ يستضيف فيها المثقفين والمبدعين من قطاعات ثقافية مختلفة، يشاركون جمهورهم ومحبيهم خبراتهم وتجاربهم الشخصية، فيما يتفاعل الضيف مع مشاركات المتابعين ويرد على أسئلتهم بشكل مباشر.يذكر أن أبونورة حقق رقما قياسيا عقب ظهوره في البث المباشر بسهرة طربية عازفا على العود، في إطار المبادرات الفنية التي تقدمها وزارة الثقافة في إبريل الماضي، إذ تصدر وسم #Abdulive بعدما وصل عدد المشاهدات إلى 100 ألف مشاهدة في 5 دقائق من بداية البث، بينما تجاوز 150 ألف مشاهدة، متخطيا بذلك الرقم الذي وصلت إليه الفنانة العالمية تايلور سويفت.