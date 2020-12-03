توفي فنان كوميدي أمريكي في مدينة لوس أنجليس كان قد شكك في خطورة فايروس «كورونا» المستجد، قبل أن يصاب به ويموت بعد يومين فقط من إصابته.



وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن الفنان الكوميدي الذي يبلغ 35 عاماً، أقر في مقطع فيديو بأن فايروس «كورونا» ليس مزحة، في إشارة إلى بعض الأشخاص الذين يشككون في شراسة المرض، ويستهينون بالإجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمامة ومراعاة التباعد الاجتماعي.



وكان الكوميدي جو إل شولو، واسمه الحقيقي هو جو لونا، قد قال إنه يخوض معركة حياة في صراعه مع فايروس «كورونا»، لكن هذه الحرب لم تدم طويلاً، فسرعان ما رحل جو عن الحياة متأثراً بإصابته، وفقاً لـ«سكاي نيوز».



وأقر الفنان الكوميدي بأنه لم يكن يعتقدُ أن فايروس «كورونا» المستجد خطيراً، لكن تجربته الخاصة جعلته يقف على حقيقة مغايرة؛ مضيفاً: «عندما كنت أصغي إلى الناس وهم يتحدثون عن كورونا كنت أشك في خطورته».



واضطر الكوميدي الراحل إلى دخول المستشفى إثر تدهور حالته الصحية ومعاناته.