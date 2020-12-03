حددت اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين في بريطانيا الفئات ذات الأولوية التي سيتم إعطاؤها لقاح فايروس كورونا المستجد، وذلك بعدما حدّثت اللجنة نصائحها بشأن المجموعات ذات الأولوية للتطعيم بعد أن وافقت المملكة المتحدة على لقاح شركة «فايزر» للاستخدام في حالات الطوارئ أمس (الأربعاء).

ووفقا لموقع «ميرور» البريطاني، كشفت الإرشادات الجديدة للجنة أنه لا توجد بيانات حول سلامة اللقاح أثناء الحمل، ناصحة الأمهات الحوامل أو النساء اللائي يخططن للحمل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الجرعة بعدم الحصول على أي جرعة من لقاح «فايزر»؛ لأن المخاطر المحتملة لا تزال مجهولة وغير معروفة، مضيفة: «من المتوقع وجود بيانات ستفيد المناقشات حول التطعيم أثناء الحمل، وسنقوم بمراجعتها بمجرد توفرها».

وحددت الإرشادات المجموعات ذات الأولوية قبل حملة التلقيح الشاملة التي ستبدأ الأسبوع القادم عندما تتلقى بريطانيا أول شحنة من لقاح «فايزر»، إذ ستعطى الأولوية للمسنين والعاملين في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية، كما لا تشمل الإرشادات النساء الحوامل أو الأطفال دون سن 16 عاماً.

وأوضحت أنه يتم إجراء مزيد من الأبحاث لفهم سلامة لقاحات «كوفيد-19» للحوامل والأطفال، وقالت: «مع اكتمال التجارب على الأطفال والنساء الحوامل، سنكتسب أيضاً فهماً أفضل لسلامة وفعالية اللقاحات لديهم»، إلا أنها أفادت بأن الأطفال المعرضين أكثر من غيرهم لخطر الأمراض يجب أن يحصلوا على التطعيم".