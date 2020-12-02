توقعت منظمة الصحة العالمية أن تبدأ توريدات اللقاحات ضد فايروس كورونا في الربع الأول أو الثاني من العام المقبل، لكن الفئات الأكثر ضعفا قد تتمكن من الوصول إليها قبل هذا الموعد.

وقال الناطق باسم المنظمة طارق ياساريفيتش، لوكالة «تاس» الروسية (الأربعاء): «نتوقع أن تبدأ اللقاحات بالوصول إلى الدول في الربع الأول أو الثاني من العام 2021، وقد تكون الكميات المحدودة من اللقاحات في متناول الفئات الأكثر تعرضا لخطر الإصابة بدءا من الربع الأول من العام 2021».

وأشار ياساريفيتش إلى أن الحديث يدور في المقام الأول عن أفراد الفرق الطبية والأشخاص كبار السن.

وذكر المسؤول أن هناك أكثر من 210 لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد تمر بمراحل مختلفة من التطوير، بينها ما لا يقل عن 48 لقاحا مرشحا يجري اختبارها على البشر، ومنها نحو عشرة لقاحات تمر باختبارات المرحلة الثالثة.