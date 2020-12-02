حددت منظمة الصحة العالمية (WHO) الأماكن الأكثر خطرا لنقل فايروس كورونا، التي يستوجب على روادها ارتداء الكمامة درءاً لالتقاط العدوى. وقالت المتحدثة باسم المنظمة مارجريت هاريس في تصريح مرئي (الأربعاء): «يتعين على رواد المتاجر وأماكن العمل والمدارس التي تفتقر للتهوية المناسبة أن يرتدوا الكمامة طوال الوقت». وأضافت: «كما يجب على المتواجدين في أماكن جيدة التهوية ولا يمكنهم الحفاظ على التباعد الجسدي لمسافة متر واحد على الأقل، ومنهم الأطفال والطلبة فوق 12 عاما، أن يضعوا الكمامات حتى لو كانوا في الهواء الطلق». وأردفت هاريس: «كما نوصي بارتداء الكمامات في جميع منشآت الرعاية الصحية وأماكن التواجد المشترك كالمقاهي وغرف العاملين».