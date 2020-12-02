كشفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم (الأربعاء)، أن العام الحالي في طريقه ليصبح ثاني أشد الأعوام حرارة بعد 2016، منذ بدء التسجيل العالمي عام 1850. واستند التقرير على مجموعة بيانات 2020 الذي سادته موجات حر وجفاف وحرائق غابات وأعاصير قوية، لم يشهدها الكوكب منذ ذلك التاريخ. وجاء في تقرير المنظمة التابعة للأمم المتحدة في جنيف، أن زيادة حرارة البحار إلى مستويات قياسية كانت أقل وضوحا، مع تعرض أكثر من 80% من المحيطات العالمية لموجة حارة بحرية. بدوره، قال أمين عام المنظمة بيتيري تالاس: «للأسف كان عاما استثنائيا آخر لمناخنا»، مطالبا ببذل المزيد من الجهود للحد من الانبعاثات المسببة لتغير المناخ.