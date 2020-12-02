في خطأ طبي فاق كل التوقعات، حوّل مزيج طبي (شراب) 20 طفلا إسبانيا إلى أشكال تشبه الغوريلا، ما خلق أزمة صحية وقضائية على مستوى البلاد وصفت بالكارثة الكبيرة. وفي التفاصيل، وفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية (الأربعاء)، رصدت وزارة الصحة الإسبانية في عدة مدن نمو الشعر بشكل كثيف وغريب لأطفال تناولوا من الصيدليات شرابا يعالج تساقط الشعر بدلا من دواء يعالج المعدة. ونشر الأهالي على وسائل التواصل صورا ومشاهد لا يمكن نشرها لبشاعتها، فيما اعترف المسؤولون أن الأطفال منحوا عن طريق الخطأ مادة المينوكسيديل بدلا من أوميبرازول ما فتح تحقيقا شاملا ومطالبات بتعويضات عن خطأ فادح سيدفع ثمنه الأطفال.