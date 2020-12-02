تعتزم اليابان توفير اللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد مجاناً لكافة سكانها، البالغ عددهم 126 مليون نسمة،

ووافقت الغرفة العليا من مجلس النواب على مشروع القانون الذي يفرض على الحكومة تغطية تكاليف التلقيح، بعدما كان حصل على موافقة مجلس النواب.

وسبق أن طلبت اليابان 60 مليون جرعة من شركة فايزر، و25 مليون من موديرنا.

وأكدت أيضاً أنها ستتلقى 120 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا.

ويسعى تحالف فايزر/بايونتيك وشركة موديرنا للحصول على ترخيص استخدام طارئ في الولايات المتحدة وأوروبا، بعدما أظهرت تجاربهما فعالية عالية للقاح، وقد وافقت المملكة المتحدة، اليوم (الأربعاء)، على استخدام اللقاح على أراضيها.