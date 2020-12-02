أعلنت شركة موديرنا الأمريكية أن لقاحها لمواجهة فايروس كورونا فعال بنسبة 100% في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

وأظهرت النتائج الجديدة التي شملت أكثر من 30 ألف مشارك، أن اللقاح فعال بنسبة 100% في الوقاية من مخاطر لقاح كورونا الشديدة وبنسبة 94% في الوقاية من المرض على نطاق أوسع.

وتقول الشركة إن النتائج متسقة عبر مختلف الديموغرافيات، بما في ذلك العمر والجنس والعرق.

وأضافت الشركة أنه لم يتم تحديد مخاوف جدية تتعلق بالسلامة، إذ اقتصرت الآثار الجانبية على آلام موقع الحقن والصداع والتعب.

وذكرت موديرنا أنها، وبعد جمع بيانات السلامة المطلوبة لمدة شهرين، ستتقدم بطلب للحصول على إذن استخدام طارئ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إضافة إلى الحصول على ترخيص تسويق مشروط من وكالة الأدوية الأوروبية.

وأبلغت الشركة إدارة الغذاء والدواء أنها ستجتمع للنظر في اللقاح في 17 ديسمبر.

وتتوقع موديرنا تجهيز 20 مليون جرعة لشحنها إلى الولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2020، وهو عدد كافٍ لتحصين 10 ملايين شخص لأن اللقاح يتطلب جرعتين. وتقول الشركة إنها في طريقها لتصنيع ما بين 500 مليون إلى مليار جرعة على مستوى العالم في عام 2021.

وفي حديثه عن النتائج، أكد الرئيس التنفيذي ستيفان بانسل معدل نجاح اللقاح المرتفع، خصوصا قدرته على الوقاية من الأمراض الشديدة. وقال: «نعتقد أن لقاحنا سيوفر أداة جديدة وقوية قد تغير مسار هذا الوباء وتساعد في الوقاية من الأمراض الشديدة، ومعدلات الوفاة».

ويعتبر إعلان موديرنا يوم الاثنين مهما لعدد من الأسباب. قبل كل شيء، هو لقاح آخر مثبت يتجه نحو الحصول على إذن سيساعد في معالجة كورونا الذي أصاب وقتل ملايين الأشخاص حول العالم. وبهذه الطريقة، يعد اللقاح واعدًا أكثر من اللقاح المرشح من شركة فايزر وبيونتك، والذي تم تقديمه أيضًا للموافقة التنظيمية بعد نتائج التجارب الواعدة، إذ يتطلب متطلبات تخزين أقل إرهاقا.