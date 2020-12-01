لم تتوقع لاعبة كرة القدم الإسبانية باولا دايينا أن تتلقى تهديداً عنيفاً بالقتل، بعد رفضها الوقوف دقيقة صمت حدادا على العالمي الراحل دييغو مارادونا في مباراة لفريقها فياجيس إنتر ياس إف إف. ووفق صحيفة «آس» الإسبانية (الثلاثاء)، قالت دايينا في برنامج على راديو «دياريو»: «لست على استعداد لإعطاء دقيقة صمت لشخص ارتكب عنفا ضد المرأة»، مسترجعة حادثة العنف الأسري التي واجهها مارادونا عام 2014. وتناقل متداولون على وسائل التواصل الاجتماعي، بشكل واسع، صورا تظهر اللاعبة الإسبانية أثناء جلوسها على أرض الملعب موجهة ظهرها للكاميرات، بينما تقف زميلاتها اللاعبات دقيقة صمت لروح بطل كرة القدم العالمي.