كشفت الطبيبة إليزابيث سالادا أن تلون الأظافر بالأصفر دليل على الإصابة بالسكري من النوع الثاني. ووفق موقع «إكسبريس» البريطاني، أكدت سالادا أن تغير لون الأظافر وملمسها علاوة على هشاشتها يحدث نتيجة أمراض عدة، أهمها ارتفاع السكر في الدم، مشيرة إلى أن مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بعدوى فطرية تسمى «صدفيات الأظافر»، وعادة تصيب أظافر القدم، ما يجعلها صفراء وهشة. واستدركت سالادا: «الأظافر الصحية يجب أن تكون وردية اللون ومسطحة»، فيما حذرت أيضاً من أن هذه العدوى يمكن أن تقفز بسهولة إلى جرح مفتوح بعد جرح غير ملحوظ، وفي هذ الحالة يستحيل العلاج، ما يهدد الساق بإصابة خطيرة تنتهي بالبتر.