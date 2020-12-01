أصبح ممكنا غسل جوالك بالماء والصابون، بعدما أعلنت شركة بريطانية ناشئة تطوير أول جوال ذكي في العالم مضاد للجراثيم، سيطرح مطلع 2021. ووفق موقع «أوديتي سنترال»، سيكون الهاتف، ذي السعر المعقول، أحد أفضل الأجهزة المقاومة للميكروبات بأنواعها، كما حصل على أعلى درجة في معيار IP68 الذي يصنف مقدار مقاومة الأجهزة الإلكترونية للغبار والجراثيم. وتقول الشركة المصنعة: «لا تخشى غسله وتعقيمه بالماء الجاري والصابون، فالهاتف مزود بطبقة حماية إضافية «Biomaster» التي توقف انتشار الجراثيم والفايروسات بنسبة 99.9% على مدى 24 ساعة. فيما يؤكد رئيس الشركة المصنعة أن الهاتف يصلح تماما للعملاء العاملين في بيئات الرعاية الصحية والاجتماعية.