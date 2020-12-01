في سابقة من نوعها، أعلن قصر باكنغهام، أن موظفا ملكياً سرقة مقتنيات بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني من مقر ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية. ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية (الثلاثاء)، اعتقلت شرطة لندن خادم القصر أدامو كانتو (37 عاماً)، لسرقته ميدالية فارس، تعود لرئيس الديوان السير أنتوني جونستون، وباعها في مزاد عبر الإنترنت مقابل 350 جنيها. كما سطا على وسام ملكي لماثيو سايكس الذي خدم البلاط الملكي من 2007-2010، إضافة لـ37 من المقتنيات المهمة، بينها صور موقعة للأمير وليام وكيت ميدلتون، وألبوم صور لحفلة الاستقبال الملكية خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وطرحها للبيع بأسعار زهيدة، ولم تسترد جميعها.