في خطوة مهمة على الطريق الطويل من أجل التخلص من كابوس كورونا، أعلنت شركة مودرنا أنها تقدمت للحصول على ترخيص أمريكي عاجل للقاحها ضد كوفيد-19، بعدما أظهرت النتائج الكاملة لدراسة في المراحل الأخيرة أنه فعال بنسبة 94.1%، ولا توجد أي مخاوف على السلامة.

وقالت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية وفقا لـ«سكاي نيوز»، إن لجنة استشارية ستجتمع لمناقشة الطلب في 17 ديسمبر الجاري، مما يجعل لقاح موديرنا اللقاح المرشح الثاني الأكثر فاعلية الذي يحتمل أن يحصل على دعم الإدارة، ويحتمل طرحه هذا العام.

ومن المقرر أن تراجع قبل ذلك بأسبوع لجنة من الخبراء الخارجيين لقاحاً طورته شركتا فايزر وبايونتك، ثبتت فعاليته بنسبة 95% في التجربة الرئيسية. وستتخذ إدارة الأغذية والعقاقير قرارها بشأن الترخيص العاجل بعدما يصدر الاستشاريون توصياتهم.

وأعلنت موديرنا، التي تعتزم أيضاً الحصول على موافقة أوروبية، أن فعالية لقاحها ثابتة في التركيبة السكانية المتعلقة بالعمر والعرق والنوع، إضافة إلى نجاح تام في منع الحالات الشديدة للمرض التي أودت بحياة نحو مليون ونصف المليون شخص في أنحاء العالم.

وقال كبير الأطباء في موديرنا تال زاكس «نعتقد أن لدينا لقاحاً ذا فاعلية عالية جداً. والآن لدينا البيانات لتأكيد ذلك.. نتوقع أن نلعب دوراً كبيراً في الالتفاف حول هذا الوباء». وإلى جانب تقديم طلب أمريكي، قالت موديرنا إنها ستسعى للحصول على موافقة مشروطة من وكالة الأدوية الأوروبية، وتواصل المحادثات مع منظمين آخرين يجرون مراجعات مشابهة.

وقالت الشركة إنها في طريقها لإنتاج نحو 20 مليون جرعة من اللقاح، ستكون جاهزة للشحن في الولايات المتحدة بنهاية هذا العام، مما يكفي لتطعيم 10 ملايين شخص.

وتستخدم اللقاحات التي تطورها موديرنا وفايزر/بايونتك تقنية جديدة يُطلق عليها الرسول الصناعي للحمض النووي الريبوزي، في حين تستخدم الشركات الأخرى مثل أسترا زينيكا طرقاً أكثر تقليدية.

وأعلنت أسترا زينيكا أن نسبة فعالية لقاحها 70% في المتوسط، وما يصل إلى 90% بالنسبة لمجموعة فرعية من المشاركين في التجربة، حصلت على نصف الجرعة تلتها جرعة كاملة.

وكانت نتيجة الفاعلية النهائية للقاح موديرنا أقل قليلاً من تحليل مؤقت نُشر في 16 نوفمبر، وذكر أن الفعالية بلغت نسبتها 94.5%، وهو فارق يرى زاكس أنه غير مهم من الناحية الإحصائية.

وأثبت لقاحا موديرنا وفايزر فاعلية أكبر من المتوقع وأعلى كثيراً من نسبة الـ50%، اللازمة لموافقة إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية.

ومن المتوقع أن يكون توزيع لقاح موديرنا أقل تعقيداً من توزيع لقاح فايزر، ففي حين يحتاج لقاح موديرنا للتخزين في درجة التجميد، فإنه لا يتطلب درجة برودة بالغة أو معدات خاصة يحتاجها لقاح فايزر.

وتعتزم موديرنا بدء تجربة جديدة لاختبار اللقاح على المراهقين قبل نهاية العام، تليها تجربة على متطوعين أصغر أوائل 2021. وقال زاكس إن شركته تأمل أن يكون لقاحها متاحاً للقاصرين بحلول سبتمبر المقبل.