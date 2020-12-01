تعهد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس ادهانوم غبريسوس، (الإثنين)، بالقيام بكل الخطوات المطلوبة لكشف مصدر فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، رافضا اتهام الوكالة الأممية بأنها تساهلت للغاية مع الصين.

وقال تيدروس ادهانوم غبريسوس: «نريد أن نعرف المصدر وسنبذل كل ما هو ممكن لمعرفته»، علما أن المنظمة تأمل بإرسال فريق علمي سريعا إلى الصين.

واعتبر مدير منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر صحفي في جنيف أن تفشي وباء كوفيد-19 في البرازيل «يثير قلقا كبيرا جدا».

وأضاف: «أعتقد أن على البرازيل التعامل مع ذلك بجدية كبيرة. الأمر يثير قلقا كبيرا».