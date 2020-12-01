في سابقة من نوعها، كشف باحثو جامعة أديليد الأسترالية ابتكارا نوعيا لوقف انتشار سرطان القولون، ما يبشر بعلاج هذا المرض الخبيث. ووفق مجلة «نوبريدج» المحلية (الإثنين)، درس الباحثون الخلايا التالفة والليفية السيئة الداعمة لنمو وانتشار الخلايا السرطانية، وتوصلوا لعلاج جيني لتوصيل إشارات الخلايا الليفية الجيدة مباشرة إلى الخلايا الداعمة للورم عبر حقن فايروس يستهدف الكبد فقط، ما يقلص الورم ويثبط انتشاره، ويعزز فرص النجاة، كما يفتح باب أمل في استخدامه لعلاج سرطانات الأمعاء والكبد والرئة والثدي والمريء والمعدة والبنكرياس. يذكر أن سرطان القولون يصيب الجزء الأخير من الأمعاء الغليظة، وتتشابه أعراضه مع متلازمة القولون العصبي، ما يوجب الفحص.