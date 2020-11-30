أعلن مؤتمر السكري الذي عقد بالقاهرة (الإثنين) علاجا جديدا للسكري من النوع الثاني، يقلل مشكلات القلب والأوعية الدموية، المسؤولة عن 70% من وفيات مرضى السكري حول العالم. وقال أستاذ الباطنة والسكر بكلية طب القصر العيني الدكتور شريف حافظ: «يعد الدواء طفرة نوعية في مجال أدوية السكري بالمنطقة، كونه يخفض السكر في الدم عبر الكلى وليس البنكرياس، إذ يجمع بين مادتي (امباجليفلوزين) و(المتفورمين) المهمين لمرضى السكري، ما يقلل عدد الأقراص اليومية والتكلفة المادية، كما يمنح أعلى كفاءة صحية ممكنة». يذكر أن العلاقة بين السكري وأمراض القلب متبادلة، كما يعد العدو الأول للقلب والشرايين، خصوصا في ظل جائحة كورونا.