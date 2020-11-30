أطلق خبراء تقنيون تحذيراً من «إنستغرام»، إذ يسمح للمعلنين في التحكم بحسابات المستخدمين دون إذن أصحابها. ووفق «نيويورك تايمز» (الإثنين)، يهدد هذا الإجراء خصوصية المستخدمين ويشكل خطراً عليهم. ويقول الخبراء: «تسمح شركة فيسبوك مالكة التطبيق، للمعلن بإنشاء إعلانات دعائية على الحسابات، ما يمنحهم حق التحكم فيها وإظهار الإعلانات وقتما شاءوا. كما يسمح للمؤثرين بتحديد متى تتم رعاية منشوراتهم من جانب شركة أو علامة تجارية معينة». وكانت «فيسبوك» قالت في منشور أخيراً: «إنستغرام أطلقت أداة تمكن المعلنين من إنشاء إعلانات محتوى مرتبط بعلامة تجارية دون الحاجة إلى إذن صاحب الحساب، وتظهر المنشورات بشكل طبيعي على حسابه».