حقق مطارا الملك خالد الدولي في الرياض، والملك فهد الدولي في الدمام، مركزين متتاليين في قائمة أكثر 5 مطارات أماناً في الشرق الأوسط وأفريقيا، خلال جائحة كوفيد-19. ووفق CNN الأمريكية (الإثنين)، أكدت شبكة Safe Travel Barometer، وهي قاعدة بيانات شاملة حول بروتوكلات الصحة والسلامة المتعلقة بالفايروس المستجد أن تقييم سبتمبر 2020، استند إلى تدقيق مستقل لأكثر من 200 مطار و20 معيارا للصحة والسلامة، منها الإجراءات الاستباقية خلال الجائحة، كتحسين تجربة المسافرين وإلزامهم بارتداء كمامات الوجه، والقفازات ذات الاستخدام الواحد، إلى جانب عمليات التطهير المتكررة لمباني الركاب والسلالم المتحركة، والأماكن العامة المشتركة. وشملت القائمة أيضاً مطارات أبوظبي ودبي والبحرين.