كشفت تقارير تقنية تعرض عدد كبير من عناوين البريد الإلكتروني لهجوم سيبراني وصف بـ«الخطير». ووفق موقع «إنغادجيت» المتخصص (الإثنين): تمكن «هاكرز» من الاستيلاء على كم هائل من إيميلات المديرين التنفيذيين ونوابهم في شركات التكنولوجيا الكبرى حول العالم وبيعها. وبدأ الهجوم بالاستيلاء على حسابات مديري شركة «سي سيوت» التابعة لمايكروسوفت الأمريكية، ثم توسع ليشمل مؤسسات متوسطة الحجم، منها شركة تصنيع ملابس أمريكية شهيرة، ومديرو سلاسل متاجر التجزئة الكبرى في العالم وأوروبا. وعرض «الهاكرز» الحسابات للبيع بمبالغ وصلت إلى 1500 دولار للحساب الواحد حسب قيمة وأهمية صاحب الحساب. ويقول خبراء أمن سيبراني: «حصل الهاكرز على تسجيلات دخول تلك الحسابات عبر سرقة البيانات من أجهزة الكمبيوتر المستهدفة».