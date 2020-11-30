طرحت الفنانة السورية أصالة نصري أحدث أغانيها بعنوان «الفرق كبير» أمس (الإثنين)، فيما كشفت في البوستر الدعائي أن الأغنية تجمعها لأول مرة مع رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ، ومن ألحان نواف عبدالله وتوزيع خالد عز. وعلقت أصالة قائلة: «بأول تعاون مع أبوناصر الغالي.. أغنية فيها كل الدفا والمشاعر الطيبة.. أعتقد هتستمتعوا فيها مثل ما أنا كثير تعلقت فيها وكل الشكر لمن أولاها اهتمامه، وأضاف لي باختياره صوتي تعبيراً جديداً.. تركي آل الشيخ». وتستعد أصالة لإحياء حفلة غنائية «أون لاين» الجمعة القادمة، تصدح خلالها بباقة متنوعة من أغنياتها التي قدمتها خلال مشوارها الغنائي.