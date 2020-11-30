تتفاوت نسب المعادن والفيتامينات التي تحويها الفواكه إلا أن جميعها تعد مصدرا غنيا للعناصر الغذائية المختلفة، كما أنها مصدر مهم للبروتينات التي يحتاجها الجسم للطاقة وبناء العضلات وتعزيز الجهاز المناعي، خصوصا في فصل الشتاء. وأكد خبراء التغذية في تقرير نشره موقع «ويب ميد» الأمريكي أن هناك 5 فواكه مهمة في هذا الفصل البارد، هي: البرتقال، إذ يحتوي على بروتين وبوتاسيوم، علاوة على فيتاميني A وC)، كما تحوي الجوافة نسبة عالية من البروتين والألياف وفيتامين C، أما الكيوي فغني بالبروتين والفوليك وفيتاميني E وC، فيما ينصح بتناول الزبيب دون إفراط لغناه بالبروتين، والموز كونه غنيا بالبروتين أيضا والكربوهيدرات الصحية.1 البرتقال (بروتين وبوتاسيوم وفيتامين A وC)2 الجوافة (بروتين وألياف وفيتامين C)3 الكيوي (بروتين وفوليك وفيتامين E وC)4 الزبيب (بروتين)5 الموز (بروتين وكربوهيدرات صحية)