حذرت القنصلية السعودية في هونغ كونغ مواطنيها من حمل أو إدخال أحد الأغراض المستخدمة في الدفاع عن النفس، وقالت في تغريدة على حسابها في «تويتر» (الإثنين): «تنبه القنصلية أن حكومة هونج كونج تمنع حمل أو إدخال الصاعق الكهربائي بجميع أنواعه.. كما تجرّم حامله، بما في ذلك مسافرو رحلات الترانزيت». والصاعق الكهربائي أو المسدس الصاعق هو سلاح صمم لإيقاف حركة شخص دون حدوث أضرار جسيمة، ويستعمله أفراد الشرطة في معظم الدول ضد المجرمين، وتوصف هذه الأداة بأنها البديل «الأقل فتكاً» من الأسلحة النارية، فيما أثبتت دراسات عدة أن الصاعق يؤثر سلباً على صحة القلب وقد يؤدي للسكتة القلبية.