طور علماء معهد Wyss للبحوث الصحية في جامعة هارفارد الأمريكية دواءً جديداً يجمع بين العلاج المناعي والكيميائي، ما يضمن محاربة الخلايا السرطانية لدى المرضى. ووفق CNN (الأحد)، قال رئيس الفريق الدكتور ديفيد موني: «يهاجم العلاج سرطان الثدي المتكرر، الثلاثي السلبي، ويضمن عدم عودته». واستدرك: «العلاج الكيميائي منفردا يعرض الجسم للإشعاع الضار فيتسبب في إتلاف الأنسجة المحيطة بالورم الخبيث، ويساعد العلاج المناعي في تعزيز الاستجابات المناعية للجسم لاستهداف وتدمير الخلايا السرطانية لكنه غير فعال ضد السرطانات الثلاثية السلبية؛ بينما بجمع العلاجين جاءت النتائج مبشرة جدا، خصوصا أن العلماء أضافوا خيوط حمض نووي اصطناعي لتحسين الاستجابة المناعية».