توصل باحثو جامعة ماريلاند كوليغ بارك الأمريكية إلى تقنية ثورية لشحن الأجهزة الإلكترونية لاسلكياً من مسافات بعيدة داخل المبنى الواحد. ووفق موقع «تيك إكسبلوريست» التقني (الأحد)، أكد الباحثون أن مفهوم التقنية الجديدة ينطوي على جهاز مضاد الليزر، إذ يمتص الشعاع بشكل متماسك ومثالي للعديد من الفوتونات المضبوطة بدقة، وهو نوع من الليزر يسير معاكساً للزمن الفعلي، وبدلاً من استخدام فرضية سير الحزم الموجهة على طول الخطوط المستقيمة في هدف الامتصاص، اختار الباحثون تقنية المتاهة الفوضوية، غير القابلة للإدارة لتعمل في الاتجاه المعاكس للزمن. وقال رئيس الباحثين ستيفن أنلاغ: «تخلصنا من القيود، ما يمكن الأجهزة باستقبال الطاقة دون الحاجة لقابس كهربائي».