تشهد الكرة الأرضية اليوم (الإثنين) خسوفاً شبه ظلي للقمر هو الرابع والأخير لعام 2020، ويستمر 4 ساعات و21 دقيقة، يرصد في شرق آسيا وأستراليا والأمريكتين، لكنه غير مشاهد بسماء الدول العربية. ووفق رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، يحدث خسوف شبه الظل حين يتحرك القمر خلال الجزء الخارجي الباهت لظل الأرض المسمى (شبه الظل)، ما يتسبب في خفوت إضاءته قليلاً. وأضاف أبوزاهرة على صفحته في «فيسبوك»، أن الخسوف سيبدأ بدخول القمر إلى منطقة شبه ظل الأرض عند الساعة 10:32 صباحاً بتوقيت السعودية، بينما يصل لحظة البدر المكتمل عند الساعة 12:29 بعد الظهر. يذكر أن الأرض ستشهد كسوفاً كلياً للشمس بعد أسبوعين.