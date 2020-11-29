أظهرت دراسة كندية حديثة أن تعديلاً جينياً لخلايا المخ يمنع ظهور أو تطور مرض الزهايمر. ووفق «ديلي ميل» البريطانية (الأحد)، أكد باحثو جامعة لافال الكندية أن النهج الجديد يخفض تكوين بروتين «بيتا أميلويد» ما يقلل خطر الإصابة بالمرض. ويقول رئيس الباحثين بروفيسور جاك تريمبلاي: «حققنا خطوة أولى في تقنية تغيير هندسة الأدمغة، إذ تمكنا من تعديل نحو 40% من الخلايا ومازلنا بحاجة لنسبة أعلى لكي تعمل في دماغ الإنسان. واستدرك: هذه التقنية ستمكننا قريباً من التعديل الجيني للحيوانات المنوية أو البويضات أو الأجنة المستقبلية، كي يصبح متاحاً لأصحاب التاريخ العائلي للزهايمر أن يولدوا محصنين من هذا المرض.