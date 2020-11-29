أعلنت الحكومة البريطانية اكتشاف إنفلونزا الطيور في مزرعة للدجاج الرومي في شمال إنجلترا، فيما حذرت لندن من إمكانية تفشي موجة ثالثة من كورونا. وقالت كبيرة الأطباء البيطريين كريستين ميدلميس في بيان (الأحد): «تأكد وجود إنفلونزا الطيور في مزرعة تجارية لتسمين الدجاج الرومي بالقرب من نورثاليرتون، شمال يوركشاير، وهي من سلالة H5N8». وأضافت: «سيعدم 10.500 طائر في المزرعة للحد من انتشار المرض، ما يقلل المخاطر على الصحة العامة.. تفشي المرض لا يشكل خطرا على سلامة الغذاء». بدوره قال وزير الخارجية دومينيك راب أمس: «تواجه بريطانيا خطر التعرض لموجة ثالثة من كورونا، إذا لم تتبع نهج القيود المتعلقة بالإغلاق بالشكل الصحيح».