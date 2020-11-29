في نتيجة غير متوقعة، خلصت دراسة مخبرية أمريكية إلى أن بعض معاجين الأسنان تحوي موادا تحيّد فايروس كورونا داخل الفم بنسبة 99%، ما يقلص نقله من المصاب إلى المحيطين. ووفق «نيويورك تايمز» (الأحد)، يقول باحثو المختبرات الإقليمية للسلامة الحيوية إن النتائج الأولية والسريرية واعدة، فيما أكدت رئيس الفريق الباحثة ماريا رايان أن تنظيف الأسنان بالفرشاة لا يعتبر علاجا بحد ذاته أو وسيلة للحماية بشكل كامل من العدوى، لكنه يساعد في تقليل انتقال الفايروس وإبطاء انتشاره، يذكر أن دراسة متزامنة شملت 200 مريض بمستشفى في البرازيل، أظهرت قدرة بعض المعاجين على تقليل كمية الفايروس في الفم.