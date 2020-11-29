في وقت قالت فيه منظمة الصحة العالمية، إنه لم يعرف ما إذا كانت الحامل المصابة بكورونا تنقل الفايروس لجنينها أثناء الحمل أو الرضاعة، ولدت امرأة من سنغافورة طفلاً يحمل أجساماً مضادة للفايروس المستجد، رغم أنها أصيبت أثناء الحمل. ما يقدم دليلاً جديداً بهذا الشأن. ووفق صحيفة «ستريتس تايمز» المحلية (الأحد)، ظهرت على الأم سيلين نج-تشان أعراض خفيفة للمرض، وخرجت من المستشفى بعد 20 يوماً، وبعد الولادة قالت: «يشتبه الأطباء أنني نقلت الأجسام المضادة لكوفيد 19 إلى طفلي أثناء الحمل». ولم يعثر حتى الآن أي نشاط للفايروس في عينات السوائل التي أحاطت بالجنين في رحم أمه أو في حليب الرضاعة.