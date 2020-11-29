تطرح المغنية اللبنانية كارول سماحة ألبومها الجديد اليوم (الإثنين) بعنوان «كريسماس كارول» بمناسبة اقتراب الاحتفال بالعام الجديد 2021. وشاركت سماحة جمهورها بصور من الجلسة الخاصة بإعلان الألبوم، ووصفته في تغريدة على حسابها في «تويتر» بأنه ليس تقليديا، «كل أغنية تلامس حياتنا اليومية». وكانت سماحة نشرت مقطع فيديو مع ابنتها تالا وأرفقته بتعليق: «استعدوا.. مضمون ألبوم مختلف وستايل موسيقي غير مسبوق». وتابعت: «أحضر لألبوم كبير سأسجله في أوكرانيا ليكون جاهزا في الربع الأول من العام القادم. يذكر أن سماحة خاضت تجارب تمثيلية عدة منها فيلم «بالصدفة» ومسلسل «الشحرورة» الذي رصدت فيه قصة حياة الفنانة الراحلة صباح.