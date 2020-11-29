يرى خبراء الاقتصاد أن 90% من العاملين يفتقدون مهارة التوفير، نظرا للأوضاع الاقتصادية التي يشهدها العالم بأكمله، ما فرض زيادة النفقات. ووفق «CNN» (الأحد) ينصح الخبراء بـ5 خطوات بسيطة لادخار المال بشكل أفضل وتجنب إهداره، وهي: تأجيل المشتريات غير الملحة (ملابس وخلافه) إلى مواعيد التخفيضات السنوية التي تطلقها الشركات من حين لآخر، إضافة إلى ضرورة إلغاء خدمات الاشتراك غير المستخدمة فعليا، مثل الاشتراك السنوي في الصالة الرياضية أو خدمات شبكة الكابل وغيرها، مع تقليص مبلغ التأمين الطبي السنوي، وتحسين كفاءة كهرباء المنزل بتغيير الإضاءات إلى مصابيح موفرة، وأخيرا خفض تكاليف وقود السيارة بعمل صيانة دورية.1 الاستغلال الأمثل للتخفيضات الدورية2 إلغاء اشتراك الخدمات غير المستخدمة3 تقليص مبلغ التأمين الطبي السنوي4 تحسين كفاءة الكهرباء في المنازل5 خفض تكاليف الوقود السيارة بالصيانة