قال رئيس هندوراس السابق مانويل زيلايا إنه احتُجز «دون وجه حق» في مطار دولي بعاصمة بلاده، بسبب حمله 18 ألف دولار، رغم أن المبلغ لا يخصه. ووفق وسائل إعلام محلية (السبت)، دافع زيلايا مؤكداً: «لا أعرف شيئاً عن المبلغ، يبدو أن أحداً وضعه في متعلقاتي.. سافرت 400 مرة، وأعلم أن مبلغاً كهذا مخالف». بدوره رد مكتب المدعي العام في هندوراس، يوري مورا: «نحن نطبق قانون تهريب الأموال، ونوثق ما حدث، وبمجرد نفيه يمكنه المغادرة». ورأس زيلايا بلاده من 2006، وأطيح به في يونيو 2009، بينما لا يزال ناشطاً سياسياً كزعيم للحزب اليساري، فيما خاضت زوجته الانتخابات الرئاسية عام 2013.