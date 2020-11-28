استغلت الزوجة المصرية (م. ع) وصلة مزاح مع زوجها (ص. ع)، وأقنعته بتقييده بحبل، ثم خنقته حتى الموت، ولاذت بالفرار إلى منزل أسرتها. ووفق وسائل إعلام مصرية (السبت)، كشفت التحقيقات أن الزوجين أبناء عمومة، ويسكنان بمنطقة أوسيم بالقاهرة، وبعد القبض على القاتلة قالت: «قتلته لأني مخنوقة منه، كان دائم الشك في تصرفاتي، وزادت خلافاتنا في الفترة الأخيرة، لأنه يسبني ويمنع عني وأبنائنا المصروف». وكانت قوات الأمن تلقت صباح أمس بلاغاً بالعثور على جثة عامل داخل شقته، وأثبتت التحريات الأولية أن الزوجة وراء الجريمة، وباعترافها أحالت نيابة القاهرة أوراق القضية إلى المحكمة بتهمة القتل العمد.