«لايزال الأسطورة دييغو مارادونا، يعيش في بيتنا، وسيبقى للأبد». بهذه الكلمات أكد والتر روتوندو أنه لم يتردد في تسمية توأمتيه قبل 9 سنوات «مارا» و«دونا»، حين شاهد أسطورة كرة القدم يبكي بحرقة بعد خسارة نهائي كأس العالم عام 1990 أمام ألمانيا 1/0، ونشر روتوندو على حسابه في تويتر (السبت) صورة تجمعه بابنتيه. وذكر أنه أخبر زوجته ستيلا مايس في أول لقاء لهما أنهما سينجبان طفلتين في يوم ما وستحملان اسم النجم الأرجنتيني. وبعد وفاة مارادونا (الأربعاء) الماضي، قالت «مارا» الأكبر من شقيقتها بدقيقة واحدة، إنها تحب اسمها وقصة تسميتهما، بينما قالت «دونا»:«مصدومة.. كان طيباً جداً».