أثناء هطول الأمطار، تتزايد خطورة الأسلاك الكهربائية، كما ترتفع نسبة التعرض لاحتمالات الصعق بالكهرباء، إما بحدوث ماس كهربائي يصل للسيارات المتواجدة في الشوارع، أو من خلال الملامسة المباشرة لأعمدة الإنارة أو الأسلاك االمكشوفة، إن وجدت، وخصوصا في الأحياء الشعبية. ووفق «الأهرام» المصرية (السبت)، هناك 5 إرشادات لتعامل آمن مع الكهرباء أثناء سقوط الأمطار، وهي: الابتعاد عن مهمات الكهرباء بالشوارع (أعمدة إنارة، أكشاك، كابلات)، لا تقترب من أي أسلام مكشوفة، الاتصال بالخط الساخن للكهرباء للإبلاغ عن الأسلاك المكشوفة ومكانها، عدم ملامسة الأجهزة الكهربائية والفيش عند دخول المنزل وملابسك مبتلة، توعية الأطفال بخطورة ملامسة أدوات الكهرباء بالشوارع أثناء المطر.1 الابتعاد عن أعمال الكهرباء في الشوارع2 لا تقترب من الأسلاك المكشوفة، إن وجدت3 الاتصال بشركة الكهرباء هاتفيا للإبلاغ4 لا تلامس الأجهزة والفيش بملابس مبتلة5 توعية الأطفال بالابتعاد عن الأعمدة أثناء المطر